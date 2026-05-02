最長12連休に及ぶゴールデンウィークは、後半の5連休が2日から始まり、各交通機関は国内の観光地へ向かう人たちで混雑しています。JR東海によりますと、東海道新幹線「のぞみ」はゴールデンウィーク中、全席指定席となっています。2日が下りの混雑のピークで、午前10時半時点で「のぞみ」はほぼ満席となっています。一方、空の玄関口・羽田空港では、帰省する人などの姿が多く見られました。山口へ帰省する親子は「（Q. 何が楽しみ