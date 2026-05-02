ベトナムを訪れている高市総理大臣はまもなくレ・ミン・フン首相との会談に臨み、現地の原油調達への協力を確認します。高市総理とフン首相との首脳会談は、日本時間2日正午過ぎから首都ハノイで行われます。会談では中東情勢の緊迫による原油高を受け、石油由来の医療関連物資の日本への安定供給に向け、ベトナムの製油所の原油調達を日本が支援する策について、合意する見通しです。また、エネルギーや重要鉱物、半導体などの分