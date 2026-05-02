歌手の山本リンダが、ステージ前のレッスン風景を公開した。【映像】サウナスーツ2枚を着込んで激しいダンスレッスン山本は、5月1日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、75歳の現在でも「年間100くらい」のステージをこなしているという山本に黒柳が「（ステージに）お立ちになる前には猛レッスンなさる？」と質問した。山本は「そうですね。もう慣れてる歌だけの場合は猛レッスンしなくて大丈夫なんで