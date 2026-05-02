東京・福生市で、少年らをハンマーで襲った疑いで逮捕された男が、現場近くからバイクで逃走し、車に乗り換えていたことが分かりました。高林輝行容疑者（44）は4月29日、福生市の路上で、少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。さらに、農薬のようなものを吹きかけ、あわせて5人が重軽傷を負いました。その後の捜査関係者への取材で、高林容疑者は犯行直後、自宅近くに止めていたバイクで現場を離れ、隣接