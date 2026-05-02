「クレカ払いは得」と、妻がクレカ払いにこだわります。還元率1％でも生活全体で見ると得ですか？現金よりも財布のひもが緩い気がします。

還元率1％でも生活全体ではどれくらい得になる？

クレジットカードの還元率1％とは、使った金額の1％がポイントなどで戻ってくる仕組みです。一見すると小さく感じますが、年間の支出で考えると無視できない金額になります。

たとえば、毎月の生活費が20万円の場合、年間では240万円です。このすべてを還元率1％のクレジットカードで支払うと、年間で2万4000円分のポイントが貯まります。これは1ヶ月分の電気代や、ちょっとした外食費用の一部に充てられる金額です。

このように、日々の支払いを積み重ねることで、還元の効果はじわじわと現れてきます。特に固定費である家賃（クレジットカード払いに対応している場合）や通信費、保険料などをクレジットカード払いにすると、安定してポイントが貯まりやすくなります。



現金払いと比べたクレカ払いのメリット・デメリット

クレジットカード払いの最大のメリットは、やはりポイント還元です。現金払いでは基本的に何も戻ってきませんが、クレジットカードなら支払うだけで還元を受けられます。また、利用履歴が残るため、家計管理がしやすくなるという利点もあります。

一方でデメリットとしてよく挙げられるのが、「お金を使っている感覚が薄れる」という点です。現金の場合は手元からお金が減る実感がありますが、クレジットカード払いは後払いのため、その場での痛みが少なく、つい使いすぎてしまうことがあります。

さらに、支払いが翌月以降になるため、収支の把握が甘いと「思ったより請求額が多い」と感じることもあります。こうした状況になると、せっかくのポイント以上に無駄な出費が増え、結果的に損をしてしまう可能性があります。



「財布のひもが緩くなる」問題を防ぐコツ

クレジットカード払いで損をしないためには、「使いすぎを防ぐ仕組み」を作ることが重要です。まず有効なのが、毎月の予算を決めることです。たとえば「生活費は月20万円まで」と決め、その範囲内でクレジットカードを使うように意識します。

また、クレジットカードの利用明細をこまめに確認することも大切です。最近ではスマートフォンのアプリでリアルタイムに利用状況を確認できるため、「今いくら使っているか」を常に把握できます。これにより、使いすぎに早く気づくことができます。

さらに、日用品や固定費など「必要な支出」に限定してクレジットカードを使い、衝動買いになりやすいものは現金で支払うという使い分けも効果的です。この方法なら、ポイントをしっかり受け取りつつ、無駄遣いを抑えることができます。



クレジットカード払いは使い方次第でしっかり得になる

還元率1％でも、年間で見ると数万円単位の差になるため、クレジットカード払いは十分にお得と言えます。ただし、その前提として「使いすぎないこと」が非常に重要です。無計画に使ってしまうと、ポイント以上に支出が増え、結果的に家計を圧迫してしまいます。

そのため、予算管理や利用状況のチェックを習慣化し、「必要な支出にだけクレジットカードを使う」という意識を持つことが大切です。上手に活用すれば、クレジットカード払いは家計の負担を減らし、少し余裕を生み出す手段になります。無理のない範囲で取り入れ、賢く使いこなしていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー