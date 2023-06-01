撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 あみあみ秋葉原で展示中のアイテムの中から、気になる最新スケールフィギュアをご紹介する「あみあみ展示撮り下ろし」のコーナー。隔週で毎回6本の新作フィギュアをご紹介しているが、それだけでは収まりきらず、紹介できなかったフィギュアもいくつか存在している。 そのため今回は、ゴールデンウィーク企画の「特別版」として、ゴー