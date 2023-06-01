【ホビーラウンド34】 開催日時：5月2日11時～16時 会場：TRC東京流通センター第二展示場 Fホール 入場料：当日券2,000円 ボークスは、ホビーイベント「ホビーラウンド34」を5月2日にTRC東京流通センター第二展示場 Fホールで開催する。価格は当日券が2,000円。 本イベントでは当日版権ディーラ