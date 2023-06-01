政府・日銀による為替介入観測から一夜明け、財務省の三村財務官は「大型連休はまだまだ序盤」と述べ、さらなる介入の可能性を示唆しました。外国為替市場で4月30日に1ドル＝160円台後半をつけていた円相場は、片山財務大臣の「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」との発言で155円台半ばまで円高が進みました。政府関係者はFNNの取材に対し、介入に踏み切ったことを強く示唆しています。三村財務官：（Q.断固たる措置を