高性能AIがサイバー攻撃に悪用されるおそれがある問題で、赤沢経産相は電力やガスなど重要インフラの事業者らに、「経営トップ」主導での対応を求めました。赤沢経産相は、電力や、ガス、石油、化学、クレジットカードなど重要インフラの事業者トップと会談しサイバーセキュリティ上のリスクについて意見交換しました。赤沢経産相「何か問題が起きたら経営トップである“自らの責任である”と、ぜひ自分事として強い覚悟を持ってい