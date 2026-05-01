花王のスキンケアブランド「Biore（ビオレ）」のタイ公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsを起用したプロモーション動画に「マジで怖いじゃん」「腰抜かした」といった声が上がっています。【動画】「マジで怖いじゃん」と話題のStray Kids起用PR動画「夜中に見ちゃって最後の満面の笑みで泣いた」同アカウントはタイ語で「あなたが使っている日焼け止め、一度に全身に塗