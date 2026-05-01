「途中からホラー映像始まって腰抜かした」韓国アイドル起用のPR動画が「マジで怖いじゃん」と話題に。
花王のスキンケアブランド「Biore（ビオレ）」のタイ公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsを起用したプロモーション動画に「マジで怖いじゃん」「腰抜かした」といった声が上がっています。
【動画】「マジで怖いじゃん」と話題のStray Kids起用PR動画
この投稿には「途中からホラー映像始まって腰抜かした」「マジで怖いじゃん」「夜中に見ちゃって最後の満面の笑みで泣いた」「心臓が止まった」「何だよこれ、マジで」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】「マジで怖いじゃん」と話題のStray Kids起用PR動画
「夜中に見ちゃって最後の満面の笑みで泣いた」同アカウントはタイ語で「あなたが使っている日焼け止め、一度に全身に塗り広げられますか？ 試してみましょう」と説明し、1本の動画を投稿しました。まずは、Stray Kidsのチャンビンさんが登場し、商品をアピール。そして、別の男性が日焼け止めクリームの効果を検証する映像に切り替わります。顔にクリームを塗り始める男性ですが、途中から画面が暗転。最終的には真っ黒な顔が浮かび上がるように映っており、満面の笑みが不気味に見えます。
検証動画はほかにもほかにも、検証動画は公開されており、チャンビンさん以外のメンバーが登場します。中には、今回の動画と同様に、途中で画面が暗くなるものも。視聴するときはその点に注意してくださいね。
(文:堀井 ユウ)