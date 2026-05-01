5月1日午後、石井町で建築資材を置いていた小屋1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、石井町石井の建設会社の資材置場です。警察によりますと、1日午後3時すぎ、通行人の女性から「資材が燃えている」と119番通報がありました。このため消防が出て消火にあたり、火は約40分後に消し止められました。この火事で建築資材を置いていた約5平方メートルの小屋1棟が全焼し、中に置かれていた