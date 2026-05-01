夜空に大輪の花を咲かせる打ち上げ花火。夏の風物詩、花火大会は長年人々を楽しませてきました。しかし、当たり前だった花火大会の開催にピンチが迫っていたのです。山陰地方を代表する毎年8月開催の夏祭り「米子がいな祭」。クライマックスを飾る花火大会ですが、2026年は一時、休止の方針が打ち出されたといいます。米子がいな祭 実行委員会・鶴田陽介委員長：近年さまざまなものが高騰していて、予算面でも大変、大変、不安があ