ロッテ−西武の試合前にリアルピースメンバー・リーダーの”かずぅ”さんとメンバー”なお”さんがセレモニアルピッチを行った。▼ かずぅさんコメント「今日はあがりにあがってしまっていたんですが、めちゃくちゃ楽しかったです！出番前に投球を教えてくれた益田投手に『風を感じてきて』と言われたのですが、こんなに風が強いのか！こんな風で野球選手たちはプレーしているのかと改めてプロってすごいなと思いました！いっぱ