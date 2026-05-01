男の身柄が入った警視庁福生警察署から中継です。大内由之報告：先ほど午後6時半ごろ、車に乗せられた高林容疑者はうつむきながら警察署に入っていきました。車から降ろされたあとも報道陣に対して顔を背けるような素振りも見せていました。逃走中の行動も徐々に分かってきました。警視庁は、高林容疑者が「車で逃走している」とみて防犯カメラの「リレー捜査」で、24時間体制で行方を追っていました。犯行直後に埼玉県へ移動した