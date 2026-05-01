ゴールデンウィーク真っただ中に、5月の嵐が列島各地を直撃。東京は2026年一番の大雨となりました。神奈川県では土砂崩れが発生し、歩道が通行止めとなる被害も出ています。台風並みの暴風となる5月の嵐「メイストーム」がゴールデンウィークの列島を横断。1日朝の東京・お台場では、横殴りの雨から身を守ろうと傘を前に傾けて歩く人や、風で傘をうまくさせない様子の人などが見られました。東京都心の午前10時の気温は12.3度にと