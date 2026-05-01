農林水産省によりますと、4月26日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は3842円で、前の週より41円安くなりました。年明け以降、値下がり傾向が続いています。こうした中、3月末時点の民間在庫量は前の年の同じ月の約1.5倍となる277万トンでした。3月末としては直近10年で最も多い水準です。コメの在庫が積み上がるなか、価格を下げる動きが続いています。