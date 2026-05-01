エムスリーは１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１３．８％増の４０００億円、最終利益は同７．９％増の５３０億円を見込む。同時に、取得総数２０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．００％）、取得総額２００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。 自社株の取得期間は５月２日から来年４月３０日まで。今期は医療