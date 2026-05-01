「LINEマンガ」13周年を記念して行われた「推しマンガ総選挙」の結果が発表された。ユーザー投票による企画で、全13テーマごとのベスト3および総合上位30作品が公開されている。【画像】ハマる人続出…マンガの人気キャラと会話できるLINEマンガ「キャラチャット」今回の総選挙は、4月9日から22日まで実施。多様なテーマに沿って“推しマンガ”を募った結果、『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）が13テーマ中5テー