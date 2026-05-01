『ONE PIECE』圧勝で5冠、LINEマンガ「推しマンガ総選挙」結果発表
「LINEマンガ」13周年を記念して行われた「推しマンガ総選挙」の結果が発表された。ユーザー投票による企画で、全13テーマごとのベスト3および総合上位30作品が公開されている。
【画像】ハマる人続出…マンガの人気キャラと会話できるLINEマンガ「キャラチャット」
今回の総選挙は、4月9日から22日まで実施。多様なテーマに沿って“推しマンガ”を募った結果、『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）が13テーマ中5テーマでベスト3入りし最多選出となった。続いて『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）と『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun／LINEマンガ）がそれぞれ2テーマでランクインし、高い支持を集めた。
テーマ別では、「13歳の自分におすすめしたいマンガ」に『君に届け』（椎名軽穂／集英社）『ハイキュー!!』（古舘春一／集英社）、「心に刺さった名言マンガ」に『鬼滅の刃』『鋼の錬金術師』（荒川弘／スクウェア・エニックス）などが選出。「展開が超特急なマンガ」では『俺だけレベルアップな件』（漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 、原作：Chugong、脚色：h-goon／D&C MEDIA）『呪術廻戦』（芥見下々／集英社）が名を連ねるなど、ジャンル横断で人気作が並んだ。
このほか、「泣けるマンガ」「伏線回収がすごいマンガ」「とにかく笑いたい時に読むマンガ」など幅広い切り口でランキングが構成されており、往年の名作から近年のヒット作、さらにはLINEマンガ発の作品までが混在する結果となっている。
あわせて同サービスでは、5月6日まで「ゴー！ゴー！ゴールデンウィークキャンペーン」を開催中。対象555作品以上で「毎日￥0」のチャージ時間を通常23時間から5時間に短縮するほか、全巻分99％オフクーポンが当たるガチャ企画などを展開している。
【LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙 結果発表】
▼13歳の自分におススメしたいマンガ BEST3選
『君に届け』（椎名軽穂／集英社）
『氷の城壁』（阿賀沢紅茶／集英社）
『ハイキュー!!』（古舘春一／集英社）
▼心に刺さった名言マンガ BEST3選
『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）
『鋼の錬金術師』（荒川弘／スクウェア・エニックス）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼展開が超特急なマンガ BEST3選
『俺だけレベルアップな件』（漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 、原作：Chugong、脚色：h-goon／D&C MEDIA）
『呪術廻戦』（芥見下々／集英社）
『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）
▼最高にメロいキャラがいるマンガ BEST3選
『枯れた花に涙を』（Gae／LINEマンガ）
『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb／LINEマンガ）
『藤堂司の恋愛事情』（作画・脚色：248、原作：Anna Kim／LINEマンガ）
▼ひたすら泣ける涙腺崩壊マンガ BEST3選
『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）
『私の愛する圧制者』（脚色・作画：LICO、原作：Cersei／LINEマンガ）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼尊すぎるカップルマンガ BEST3選
『オークの樹の下』（脚色：Seomal/namu、作画：P、原作：Kim Suji／RIDI）
『帝国一の悪女に溺愛がとまりません！』（あじ、SORAJIMA／ソラジマ）
『見捨てられた推しのために』（原作：Kim Seonyu、文：Ryuho、絵：ギミョン／LINEマンガ）
▼伏線回収がすごいマンガ BEST3選
『義家族に執着されています』（漫画：seungu、原作：Han Yoon seol／LINEマンガ）
『進撃の巨人 ａｔｔａｃｋ ｏｎ ｔｉｔａｎ』（諫山創／講談社）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼とにかく笑いたい時に読むマンガ BEST3選
『銀魂 モノクロ版』（空知英秋／集英社）
『高台家の人々』（森本梢子／集英社）
『極主夫道』（おおのこうすけ／新潮社）
▼愛すべきヴィランがいるマンガ BEST3選
『DRAGON BALL モノクロ版』（鳥山明／集英社）
『僕のヒーローアカデミア』（堀越耕平／集英社）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼1話目で心掴まれたマンガ BEST3選
『再婚承認を要求します』（原作：Alphatart、作画：SUMPUL、脚色：HereLee／LINEマンガ）
『泣いてみろ、乞うてもいい』（漫画：VAN JI、原作：Solche／LINEマンガ）
『問題な王子様』（原作：Solche、漫画：CACTUS／LINEマンガ）
▼至福の大人買い推奨マンガ BEST3選
『暁のヨナ』（草凪みずほ／白泉社）
『キングダム』（原泰久／集英社）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼最高にスカッとするマンガ BEST3選
『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（原作：鳳ナナ、漫画：ほおのきソラ／アルファポリス）
『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）
『私の夫と結婚して』（文/絵：LICO、原作：sungsojak／LINEマンガ）
▼5巻以内で楽しめるマンガ BEST3選
『彼方のアストラ』（篠原健太／集英社）
『カラオケ行こ！』（和山やま／KADOKAWA）
『タコピーの原罪』（タイザン5／集英社）
【画像】ハマる人続出…マンガの人気キャラと会話できるLINEマンガ「キャラチャット」
今回の総選挙は、4月9日から22日まで実施。多様なテーマに沿って“推しマンガ”を募った結果、『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）が13テーマ中5テーマでベスト3入りし最多選出となった。続いて『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）と『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun／LINEマンガ）がそれぞれ2テーマでランクインし、高い支持を集めた。
このほか、「泣けるマンガ」「伏線回収がすごいマンガ」「とにかく笑いたい時に読むマンガ」など幅広い切り口でランキングが構成されており、往年の名作から近年のヒット作、さらにはLINEマンガ発の作品までが混在する結果となっている。
あわせて同サービスでは、5月6日まで「ゴー！ゴー！ゴールデンウィークキャンペーン」を開催中。対象555作品以上で「毎日￥0」のチャージ時間を通常23時間から5時間に短縮するほか、全巻分99％オフクーポンが当たるガチャ企画などを展開している。
【LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙 結果発表】
▼13歳の自分におススメしたいマンガ BEST3選
『君に届け』（椎名軽穂／集英社）
『氷の城壁』（阿賀沢紅茶／集英社）
『ハイキュー!!』（古舘春一／集英社）
▼心に刺さった名言マンガ BEST3選
『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）
『鋼の錬金術師』（荒川弘／スクウェア・エニックス）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼展開が超特急なマンガ BEST3選
『俺だけレベルアップな件』（漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 、原作：Chugong、脚色：h-goon／D&C MEDIA）
『呪術廻戦』（芥見下々／集英社）
『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）
▼最高にメロいキャラがいるマンガ BEST3選
『枯れた花に涙を』（Gae／LINEマンガ）
『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb／LINEマンガ）
『藤堂司の恋愛事情』（作画・脚色：248、原作：Anna Kim／LINEマンガ）
▼ひたすら泣ける涙腺崩壊マンガ BEST3選
『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）
『私の愛する圧制者』（脚色・作画：LICO、原作：Cersei／LINEマンガ）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼尊すぎるカップルマンガ BEST3選
『オークの樹の下』（脚色：Seomal/namu、作画：P、原作：Kim Suji／RIDI）
『帝国一の悪女に溺愛がとまりません！』（あじ、SORAJIMA／ソラジマ）
『見捨てられた推しのために』（原作：Kim Seonyu、文：Ryuho、絵：ギミョン／LINEマンガ）
▼伏線回収がすごいマンガ BEST3選
『義家族に執着されています』（漫画：seungu、原作：Han Yoon seol／LINEマンガ）
『進撃の巨人 ａｔｔａｃｋ ｏｎ ｔｉｔａｎ』（諫山創／講談社）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼とにかく笑いたい時に読むマンガ BEST3選
『銀魂 モノクロ版』（空知英秋／集英社）
『高台家の人々』（森本梢子／集英社）
『極主夫道』（おおのこうすけ／新潮社）
▼愛すべきヴィランがいるマンガ BEST3選
『DRAGON BALL モノクロ版』（鳥山明／集英社）
『僕のヒーローアカデミア』（堀越耕平／集英社）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼1話目で心掴まれたマンガ BEST3選
『再婚承認を要求します』（原作：Alphatart、作画：SUMPUL、脚色：HereLee／LINEマンガ）
『泣いてみろ、乞うてもいい』（漫画：VAN JI、原作：Solche／LINEマンガ）
『問題な王子様』（原作：Solche、漫画：CACTUS／LINEマンガ）
▼至福の大人買い推奨マンガ BEST3選
『暁のヨナ』（草凪みずほ／白泉社）
『キングダム』（原泰久／集英社）
『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）
▼最高にスカッとするマンガ BEST3選
『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（原作：鳳ナナ、漫画：ほおのきソラ／アルファポリス）
『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）
『私の夫と結婚して』（文/絵：LICO、原作：sungsojak／LINEマンガ）
▼5巻以内で楽しめるマンガ BEST3選
『彼方のアストラ』（篠原健太／集英社）
『カラオケ行こ！』（和山やま／KADOKAWA）
『タコピーの原罪』（タイザン5／集英社）