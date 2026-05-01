ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）を心配した。岡村は番組冒頭で「皆さんもね、心配してらっしゃる方もおられるとは思いますけども。日村くんがちょっとお休みされるということで」と日村を心配した。岡村は「日村くんって土日ほぼロケで、いてないんですよ。都内に。地方に