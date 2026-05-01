俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さん出演でおなじみ、健康飲料「ポカリスエット」の「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズの第25弾新CMが、全国で放映中です。大塚製薬の公式チャンネルでも15秒版が配信中です。本CMでは、吉田さん、鈴木さんと、大相撲で活躍する安青錦関の初共演が実現しました。CMは「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60％」篇の3篇で構成され、それぞれ異なる切り口で「ポカリ、のまなきゃ。」というメッセージ