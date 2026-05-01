伊藤忠商事は後場急伸している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。最終利益予想は９５００億円（前期比５．５％増）とした。年間配当予想は中間・期末各２２円の合計４４円とし、２６年１月１日の１株につき５株の割合での株式分割後ベースで実質２円の増額となっており、これらを好感した買いが流入している。北米電力事業において電力需要の伸長など