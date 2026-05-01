丸ノ内ホテルは、ビアプラン「BEER TRIP MARUNOUCHI 2026」を4月27日から10月31日まで提供する。イタリア、スペイン、フランスの3か国をテーマに期間を3期に分け、それぞれの地域性を取り入れた料理を提供する。イタリア編ではトマトやハーブ、オリーブ油を軸にローストチキンや牛肉のタリアータなどを、スペイン編では魚介やスパイスを軸に前菜や串焼き、パエリアなどを、フランス編ではソースと火入れにこだわったチキンコンフィ