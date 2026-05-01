5月2日（土）、相撲の番付システムをクイズバトルに落とし込んだ新感覚の視聴者参加型バラエティ『スマホで参加クイズ！国民番付』が放送される。番組を見ながら、視聴者自身がスマホでクイズに参加し、その成績によって番付がリアルタイムで変動していくこの番組。視聴者は「テレ朝iD」に登録＆ログインし、スマホ（PC・タブレットも可）からクイズに挑戦する。出題される問題はすべて4択形式で、テレビを見ながら手元のデバイス