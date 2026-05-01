スマホで4択クイズに挑戦！視聴者参加型バラエティで総額最大1000万ポイント山分け

5月2日（土）、相撲の番付システムをクイズバトルに落とし込んだ新感覚の視聴者参加型バラエティ『スマホで参加クイズ！国民番付』が放送される。

番組を見ながら、視聴者自身がスマホでクイズに参加し、その成績によって番付がリアルタイムで変動していくこの番組。

視聴者は「テレ朝iD」に登録＆ログインし、スマホ（PC・タブレットも可）からクイズに挑戦する。出題される問題はすべて4択形式で、テレビを見ながら手元のデバイスで解答。正解すれば「勝ち星」を獲得でき、勝ち星を積み上げることで番付が昇進する。

全員が「序ノ口」からスタート。最上位「横綱」を目指して全国の視聴者と競い合う（途中参加もOK）。

今回のテーマは「世界遺産」。日本や海外の世界遺産から絶景や超貴重映像の4択クイズを出題。まだ間に合う、ゴールデンウィーク期間に楽しめる世界遺産情報もたっぷり。MCは満島真之介が務める。

◆総額最大1000万円分のテレ朝ポイントを山分け

「テレ朝iD」に登録＆ログイン、スマホでクイズに参加するだけで、「テレ朝通販ロッピング」などのお買い物で1ポイント＝1円として使えるテレ朝ポイント（期間限定）を最大500万ポイント山分け。

さらに、出演者1位予想で正解すると200万ポイント山分けや、番付最上位の「横綱」全員で300万ポイント山分けなど、総額最大1000万ポイントが山分けとなる。