【「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」（再販売）】 5月1日～順次発売 価格：1回700円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」を5月1日より順次発売する。価格は1回700円。セブン‐イレブン店舗、イトーヨー