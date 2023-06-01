「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」が再登場。本日5月1日から順次発売ラストワン賞「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」を5月1日より順次発売する。価格は1回700円。セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～！などで販売される。
本商品は、「あのころのお部屋」をコンセプトとした、たまごっちをモチーフにした景品が当たる一番くじ。2025年8月22日に発売された商品が再登場する。
A賞には「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」がラインナップ。ピンクを基調にした、一番くじ限定デザインとなる初代「たまごっち」の欧米版「Original Tamagotchi」となっている。またB賞には「なつかしまめっちルームライト」、C賞には「てんしっちのたまごっち コンパクトミラー」がそれぞれ登場する。
他にも、どこか懐かしい平成レトロデザインのテーブルウェアやハンドタオル、ラバーチャーム、ステーショナリーがラインナップ。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、みみっちの大きなぬいぐるみ「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」が用意されている。
景品ラインナップ
A賞「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」
・全1種
・サイズ：約5cm
B賞「なつかしまめっちルームライト」
・全1種
・サイズ：約18cm
C賞「てんしっちのたまごっち コンパクトミラー」
・全3種（選べる）
・サイズ：約10cm
D賞「ときめくテーブルウェア」
・全4種（選べる）
・サイズ：グラス 約8cm、丸皿 約11cm
E賞「あのころのハンドタオル」
・全6種（選べる）
・サイズ：約23cm
F賞「きらきらラバーチャーム」
・全20種（選べない）
・サイズ：約4.5～6cm
G賞「なつかしステーショナリー」
・全5種（選べる）
・サイズ：プロフィール帳 約12cm、メモ 約10cm、ステッカー 約8～10cm
F賞「きらきらラバーチャーム」/G賞「なつかしステーショナリー」
ラストワン賞「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」
サイズ：約26cm
みみっちの大きなぬいぐるみ。手を握ると、みみっちらしく片耳がぴょこぴょこと動くギミック付き
「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～ ダブルチャンスキャンペーン」開催
キャンペーン期間：発売日～8月末日
A賞の「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。
【ダブルチャンスキャンペーンについて】
※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。
※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。
※「A賞 一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」と同一の賞品となる。
※当選は1人につき1回まで。
※期間は延長される場合がある。
※2025年8月22日に発売した商品のダブルチャンスキャンペーンの権利は本期間のダブルチャンスキャンペーンには使用できない。
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