【「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」（再販売）】 5月1日～順次発売 価格：1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」を5月1日より順次発売する。価格は1回700円。セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～！などで販売される。

本商品は、「あのころのお部屋」をコンセプトとした、たまごっちをモチーフにした景品が当たる一番くじ。2025年8月22日に発売された商品が再登場する。

A賞には「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」がラインナップ。ピンクを基調にした、一番くじ限定デザインとなる初代「たまごっち」の欧米版「Original Tamagotchi」となっている。またB賞には「なつかしまめっちルームライト」、C賞には「てんしっちのたまごっち コンパクトミラー」がそれぞれ登場する。

他にも、どこか懐かしい平成レトロデザインのテーブルウェアやハンドタオル、ラバーチャーム、ステーショナリーがラインナップ。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、みみっちの大きなぬいぐるみ「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」が用意されている。

景品ラインナップ

A賞「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」

・全1種

・サイズ：約5cm

B賞「なつかしまめっちルームライト」

・全1種

・サイズ：約18cm

C賞「てんしっちのたまごっち コンパクトミラー」

・全3種（選べる）

・サイズ：約10cm

D賞「ときめくテーブルウェア」

・全4種（選べる）

・サイズ：グラス 約8cm、丸皿 約11cm

E賞「あのころのハンドタオル」

・全6種（選べる）

・サイズ：約23cm

F賞「きらきらラバーチャーム」

・全20種（選べない）

・サイズ：約4.5～6cm

G賞「なつかしステーショナリー」

・全5種（選べる）

・サイズ：プロフィール帳 約12cm、メモ 約10cm、ステッカー 約8～10cm

F賞「きらきらラバーチャーム」/G賞「なつかしステーショナリー」

ラストワン賞「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」

サイズ：約26cm

みみっちの大きなぬいぐるみ。手を握ると、みみっちらしく片耳がぴょこぴょこと動くギミック付き

「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～ ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～8月末日

A賞の「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「A賞 一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

※2025年8月22日に発売した商品のダブルチャンスキャンペーンの権利は本期間のダブルチャンスキャンペーンには使用できない。

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