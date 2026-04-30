女優の古村比呂（60）が30日、自身のインスタグラムを更新し、36回目の抗がん剤治療を受けたことを報告した。古村は2012年1月に子宮頸がんが見つかり、子宮を全摘出。一度は寛解と言われたものの17年に再発し、その後さまざまな転移を繰り返した。23年1月には腹部傍大動脈リンパ節にがんが見つかったことを公表。現在も抗がん剤を投与するなど治療を続けている。この日は「今日は2月5日以来約三ヶ月ぶりにキイトルーダ36