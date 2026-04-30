元イングランド代表DFアシュリー・ヤングが今シーズン限りで現役を引退することになった。イプスウィッチは30日、40歳DFの引退を発表した。A・ヤングはワトフォードの下部組織出身で、これまでワトフォードやアストン・ヴィラ、マンチェスター・ユナイテッド、インテルなどでのプレーを経て、2023年7月にエヴァートンに加入。その後、昨年夏にイプスウィッチへフリートランスファーで加入。今シーズンここまではチャンピオンシ