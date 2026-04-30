関東地方 1日は雷と激しい雨予想 気象庁は、関東地方と伊豆諸島では、５月１日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。 ５月１日（金）には、前線を伴った低気圧が関東地方の沿岸を通って、三陸沖に進む見込みです。 また、東日本の上空約５５００メートルには、氷点下２１度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。 低気圧や前線に向