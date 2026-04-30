関東地方 1日は雷と激しい雨予想

気象庁は、関東地方と伊豆諸島では、５月１日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。

５月１日（金）には、前線を伴った低気圧が関東地方の沿岸を通って、三陸沖に進む見込みです。

また、東日本の上空約５５００メートルには、氷点下２１度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。

低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むのと、上空の寒気の影響で、関東甲信地方では、大気の状態が非常に不安定となり大雨のおそれがあります。

［気象庁の雨の予想］関東で警報級の大雨の可能性

関東地方と伊豆諸島では、１日明け方から昼過ぎにかけて、雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。

雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

▼５月１日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部（群馬、茨城、栃木） ３０ミリ

関東地方南部（東京、神奈川、千葉、埼玉） ４０ミリ

伊豆諸島 ３０ミリ

▼３０日１８時から５月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部（群馬、茨城、栃木） ８０ミリ

関東地方南部（東京、神奈川、千葉、埼玉） １２０ミリ

甲信地方（長野、山梨） ８０ミリ

伊豆諸島 １５０ミリ

▼詳しい24時間予想雨量（30日18時～1日18時）

・東京地方80ミリ、伊豆諸島北部・南部150ミリ、

・神奈川東部80ミリ、神奈川西部100ミリ、

・千葉北西部・北東部・南部120ミリ、

・茨城県 北部・南部80ミリ

・埼玉県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県に予想雨量は発表されていません。

【気象庁が呼びかける防災事項】関東甲信と伊豆諸島

関東地方と伊豆諸島では、５月１日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

関東甲信地方では、１日は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

ひょうが降るおそれもありますので、農作物などの管理にも注意してください。

関東甲信地方の雨・風シミュレーション 4月30日（木）夜～5月2日（土）下に画像で掲載

関東は未明から雨となり、雨のピークは1日午前から昼ごろにかけてになりそうです。午後も一部で雨が残る予想です。

雨がやんでも寒気の影響で大気の状態が不安定で、雷が発生しやすいため、落雷に注意してください。

雨シミュレーションは、実際に雨が降るエリアや時間帯とずれる場合があります。気象庁から発表される最新の気象情報に注意してください。

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