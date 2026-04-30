岡野弘彦さん戦後短歌界を長年リードした歌人で、文化勲章受章者の岡野弘彦（おかの・ひろひこ）さんが4月24日、心不全のため東京都世田谷区で死去した。101歳。津市出身。家族葬を行った。1924年、神主の家に生まれた。国学院大予科に入学後、愛知県の豊川海軍工廠に動員され、45年に徴兵。軍用列車で移動中に東京で空襲に遭い、遺体の処理などに携わった。歌人・釈迢空としても知られた民俗学者の折口信夫に師事し、敗戦後