ABEMAは、ドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#1を、4月29日午後10時10分より放送した。 （関連：【画像あり】美少年すぎるAKITOの幼少期の写真） 本番組は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらの発掘と新人開発に携わってきたキム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の舞台裏とともに、第一弾アーティストとして誕生した、全員10代の日本人5人組ボ