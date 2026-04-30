ABEMAは、ドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#1を、4月29日午後10時10分より放送した。

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本番組は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらの発掘と新人開発に携わってきたキム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の舞台裏とともに、第一弾アーティストとして誕生した、全員10代の日本人5人組ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の約3年間にわたる成長の記録に密着するドキュメンタリー。まだ知られていない彼らの葛藤、デビューに至るまでの1329日間の軌跡を描く。

3月25日のプレデビュー日に異例の数の報道陣が集結した記者発表の様子から幕を開けた初回放送では、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げる5人の物語の“原点”が明かされた。

番組内でミジョン氏は、VIBYとの出会いについて、「これまでのキャリアの中で見つけてきたアーティストの中でも、一番奇跡的な出会いだった」と回顧。さらに「日本中を駆け巡り、ようやく見つけた。ある程度のトレーニングをすればどう成長するかという“成長曲線”が見える子がいるが、彼らには最初からそれが見えた」と、その可能性を確信していたことを明かす場面が。

また、メンバー5人それぞれをフィーチャー。兵庫県出身のRENKIは、中学2年生の頃、家族に付き添う形で訪れた場でミジョン氏と出会い、「彼を見た瞬間、RENKIしかいないと思った」と言わしめた存在だそう。幼い頃は人見知りで目立つタイプではなかったものの、キックボクシングを辞め、家族や兄の後押しを受けて韓国行きを決断した背景が語られた。

北海道出身のKOTAROは、小学5年生の頃、ダンス大会の集合写真をきっかけに見出された逸材。思うように結果が出ず悔しさを抱えながらも、自宅で毎日練習を重ねてきた努力の日々や、初めて賞を獲得し涙したエピソードが明かされ、12歳でプロジェクト挑戦を決意した覚悟が浮き彫りとなった。

数々のオーディションに参加した経験を持つ京都府出身のIOは、最後のチャンスで掴んだ機会によりメンバーに抜擢された。「彼に関してはテストを一切せず、自分から説明したいと申し出た」とミジョン氏が語るほどグループには欠かせない存在のようだ。かつて“泣き虫で甘えん坊”だった少年が夢へと踏み出した背景に迫っている。

対して、予定外で訪れたイベントで偶然見出されたメンバーの一人、石川県出身のRYOHAは、天真爛漫な笑顔と表現力が評価される一方、当初は家族や友人と離れることに葛藤し涙する姿も。しかし、恩師から夢を託されたことで覚悟を決めた心の変化が描かれた。

そして、幼少期から「スターになりたい」という夢を持ち、札幌の街で偶然声をかけられたことが人生の転機となった北海道出身のAKITOは、「トレーニングを受ければ必ず成果が出る」との期待を受け、高校入学からわずか1カ月でプロジェクト参加を決断。親友からの「絶対、天職でしょ」という言葉に背中を押され、新たな道へ進んだとか。幼少期の写真が公開されると、コメント欄には「イケメンすぎる」「あまりの可愛さに頭を抱えた」「お人形さんすぎる」といったコメントが多数寄せられた。

なお、番組終盤では、2023年6月10日、5人がそれぞれの想いを胸に韓国へと旅立つ様子に密着。しかし、彼らを待ち受けていたのは「数日前と全然変わっていない」と厳しい言葉が飛ぶ過酷なトレーニングの日々だった。さらに、プレデビューから160日後には“過酷すぎる試練”が待ち受けていることも明かされ、波乱の展開を予感させる形で初回は幕を閉じた。

VIBYの1329日間の物語は、『ABEMA』にて見逃し配信中。第2話は5月6日午後10時より放送される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）