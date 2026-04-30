秋田朝日放送 あきた音楽大使の高橋優さんが主催する野外音楽フェス「秋田キャラバンミュージックフェス」が９月に、にかほ市を会場に開催されます。 高橋優さんが主催する野外音楽フェス「秋田キャラバンミュージックフェス」は、９月ににかほ市での開催が決定しています。 ３０日は、高橋さんがにかほ市の市川市長を表敬訪問しました。あきた音楽大使の高橋優さんは２０１６年から県内各地をめぐる「秋田