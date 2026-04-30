旭精機工業 [名証Ｍ] が4月30日大引け後(16:20)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は1億7700万円の黒字(前の期は3500万円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比77.4％減の4000万円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比20倍の1億8400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.0％→3.5％に大幅改善した。 株探ニュース