今や「全国で数台」クラス！ 古参パトカーが展示へ山梨県警の上野原警察署が2026年5月3日（日）に小菅村で開催される「多摩源流祭り」にて、2代目のスバル「インプレッサWRX」と10代目トヨタ「クラウン」のパトカーを展示します。【フェンダーミラーだ…】山梨県警「最古参クラス」のパトカーを写真で見る多摩源流祭りは、例年1万人を超える人が訪れるという小菅村の一大イベントで、今回が35回目。5月3日の朝10時30分から夜19