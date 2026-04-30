岡山髙島屋海の校舎ものづくり展 笠岡市のアトリエ「海の校舎」で作られた商品の魅力を伝えるフェアが、岡山市北区の岡山髙島屋で開かれています。会期：4月29日～5月5日 「海の校舎」は2018年3月に廃校となった笠岡市立大島東小学校と隣の幼稚園を、クリエイターのための〝シェア・アトリエ”として再活用したものです。服飾品や生活雑貨などの複数の作り手が、物作りの拠点として利用し