ミャンマー軍政への抗議デモで、アウンサンスーチー氏の写真を掲げる参加者＝2024年2月、タイ・バンコク（ロイター＝共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権は30日、受刑者に釈放や刑期短縮などの恩赦を与えると発表した。今月発足した新政権は、17日にも大規模な恩赦を発表し、拘束が続く民主派指導者アウンサンスーチー氏（80）の刑期を短縮。今回もスーチー氏は減刑対象とみられ、国内外に改革をアピールする狙いが透けて