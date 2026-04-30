宅配ピザチェーン店「ナポリの窯」が30日、公式Xを更新。取締役を務める人気ユーチューバーのヒカルをめぐる投稿について、事実とは異なる解釈に基づく情報が拡散されているとした。ヒカルは自身の動画で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない」などと語り、炎上状態になっていた。ヒカルは現在、同社の取締役を務めている。「ナポリの窯」労働組合のプラットフォームと名乗るサイトを通じ「今回の発