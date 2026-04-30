〜 2025年度の「新聞販売店」倒産動向 〜2025年度の「新聞販売店」倒産は43件（前年度比43.3％増）で、2023年度の39件を抜き過去30年で最多を更新したことがわかった。新聞の発行部数は、日本新聞協会によると2025年（10月時点）は約2,486万部（前年約2,661万部）で、2000年（約5,370万部）から半減（53.7％減）している。新聞販売店は、購読料と折込広告（チラシ）の配布手数料が重要な収入源だが、歯止めが掛からない部数減