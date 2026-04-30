女性9人組「TWICE」のSANA（29）が30日、都内でアイス「ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド」の25周年PR発表会に出席した。普段から大好きで、25周年のテレビCMに出演しているSANA。「私も大好きなアイスクリームで、私にとっても皆さんにとってもご褒美のような存在だと思っています」と特別な存在であることを明かした。今月25、26、28日にはグループが海外アーティストとして初めてMUFG国立での単独公演を開催。