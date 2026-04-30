女性9人組「TWICE」のSANA（29）が30日、都内でアイス「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド」の25周年PR発表会に出席した。

普段から大好きで、25周年のテレビCMに出演しているSANA。「私も大好きなアイスクリームで、私にとっても皆さんにとってもご褒美のような存在だと思っています」と特別な存在であることを明かした。

今月25、26、28日にはグループが海外アーティストとして初めてMUFG国立での単独公演を開催。1日あたりの最大動員数となる8万人を動員し、3日間で計24万人を魅了した。その舞台裏でも同商品の差し入れがあっといい「差し入れでクリスピーサンドをいただいて、スタッフさんとメンバーのみんなでいただきました」とニッコリ。

日本で誕生した同商品の25年の歩みを問題にしたクイズに挑戦。ご褒美としてCM内でも味わった抹茶が特徴の「ザ・グリーンティー」を試食。「お仕事中にこんなご褒美をいただいていいのかなというくらいにとろける気持ちになりました。“パリサク”という食感も改めて実感しました」と笑みがこぼれた。最後に「みんなにたくさんの幸せとご褒美を届けてほしいなと思うし、私もご褒美としてたくさん食べていきたい」と話した。