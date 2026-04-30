元モーニング娘。辻希美の夫で、俳優の杉浦太陽が親子ショットをアップした。３０日までに自身のインスタグラムを更新。「ユメアの決めポーズ」と、ベビーチェアに座って首をかしげるポーズをする生後８か月の夢空（ゆめあ）ちゃんの可愛らしい仕草などを投稿した。「ねぇ〜って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」といい、顔を寄せ合う姿や見つめ合う様子の写真も公開し、多くのいいねが寄せら