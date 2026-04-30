記事ポイント期間中合計330回分の無料召喚ガチャで、通常入手困難な限定仲間を確定でGETクーポンコード「2026GOLDTREE」入力でハウジング家具など8種類の特典アイテムをプレゼントみどりの日イベントクエストや「リスのモフモフ」コスチュームなど多彩な限定コンテンツが同時展開ハック＆スラッシュMMORPG「ツリーオブセイヴァーM」を開発・運営するimcGAMESが、2026年4月29日から5月13日にかけてゴールデンウィーク記念の大型キャ