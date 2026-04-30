330連無料ガチャで限定仲間が確定GETのチャンス！ imcGAMES「ツリーオブセイヴァーM」ゴールデンウィークフェスティバル

記事ポイント 期間中合計330回分の無料召喚ガチャで、通常入手困難な限定仲間を確定でGETクーポンコード「2026GOLDTREE」入力でハウジング家具など8種類の特典アイテムをプレゼントみどりの日イベントクエストや「リスのモフモフ」コスチュームなど多彩な限定コンテンツが同時展開 期間中合計330回分の無料召喚ガチャで、通常入手困難な限定仲間を確定でGETクーポンコード「2026GOLDTREE」入力でハウジング家具など8種類の特典アイテムをプレゼントみどりの日イベントクエストや「リスのモフモフ」コスチュームなど多彩な限定コンテンツが同時展開

ハック＆スラッシュMMORPG「ツリーオブセイヴァーM」を開発・運営するimcGAMESが、2026年4月29日から5月13日にかけてゴールデンウィーク記念の大型キャンペーン「ゴールデンウィークフェスティバル」を開催しています。

合計330回分の無料ガチャ召喚をはじめ、限定仲間の確定GET・ログインボーナス・季節限定コスチューム・育成サポートと、ゴールデンウィーク全期間を通じて複数の特典が同時稼働する大規模な構成です。

imcGAMES「ツリーオブセイヴァーM」ゴールデンウィークフェスティバル





開催期間：2026年4月29日（メンテナンス後）〜5月13日（メンテナンス前）対応プラットフォーム：iOS / Android / PC価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）開発・運営：株式会社imcGAMES（代表取締役：キム・ハッキュ）

「ツリーオブセイヴァーM」（略称：TOSM）は、「ラグナロクオンライン」や「グラナド・エスパダ」を手掛けたゲームクリエイター・キム・ハッキュ氏が制作したPCMMORPG「Tree of Savior」をスマートフォン向けにリニューアルしたファンタジーRPGです。

暖かみある3Dグラフィックで描かれた美麗な世界を舞台に、プレイヤーは女神に選ばれた啓示者「救済者」として、クポルの「ルタ」を旅の道標に世界救済の旅へ出ます。

日本では2023年10月18日にAndroid・iOS版が正式ローンチされ、現在はPC版でも遊べます。

今回のゴールデンウィークフェスティバルは、冒険に同行するパートナーキャラクター「フェロー」「クポル」「ゴッデスフェロー」の3種類を対象にした合計330連の無料召喚ガチャを核に、ログインボーナス・季節イベントクエスト・新コスチューム・育成サポートの5軸で構成されています。

最高レアリティに位置する「ゴッデスフェロー」専用の無料召喚や、限定仲間の確定交換など、通常の遊び方では揃えにくいキャラクターを集める機会です。

無料330連ガチャキャンペーン





キャンペーン期間中に合計330回分の無料召喚チャンスが解放されます。

通常では入手ルートが限られている限定仲間も排出対象に含む「限定入り無料10連召喚」が10回分（計100連）と、最高レアの「ゴッデスフェロー専用無料10連召喚」が期間中10回（計100連）利用できます。

さらに期間中1回限りで使用できる「限定フェロー/クポル確定召喚」も加わり、目当ての仲間キャラクターを確実に迎えられる大盤振る舞いな設計です。

ゴールデンウィーク記念クーポンコード





クーポンコード：2026GOLDTREE有効期限：2026年5月12日 23:59までイラストパネル（黄金の祝福ジェミナ）×1［贈呈用］フェロースタミナトークン（7日）×1 / マンガ肉×10漲る気力×10 / 回復のオーラ×10スタイルショップクーポン×100ダンジョン倍数券（×2）×10ベルローブ安定剤×3

ゲーム内のクーポン入力画面に「2026GOLDTREE」と入力することで、全8種類の報酬を一括受け取りできます。

なかでも「イラストパネル（黄金の祝福ジェミナ）」は、プレイヤーが自室を装飾できるハウジング機能に設置できる限定家具で、金色を基調にしたゴールデンウィーク仕様のデザインが施されています。

スタイルショップクーポン100枚・ダンジョン倍数券10枚も含まれており、通常の育成や装備強化にも直結する内容です。

10日間ログインで限定仲間をGET





期間中10日間ゲームにログインすると、冒険をサポートするゲーム内アイテムが順次配布されます。

特に3日目・6日目・8日目のログイン時には「［GW］召喚マイレージ」が1枚ずつ付与され、3枚すべてを集めることで限定フェローまたは限定クポルとの交換が可能になります。

毎日数分のログインを10日間重ねるだけで、ガチャとは別ルートで限定キャラクターが確定で手元に届く仕組みです。

みどりの日イベントクエスト「よみがえる森の約束」





みどりの日（5月4日）に合わせた7日間ログインボーナスでは、ゲーム内アイテムに加え、期間限定のイベントクエスト「よみがえる森の約束」を進行するためのクエストアイテムを受け取れます。

クエストではファルコナーマスター「ゼンクラス・メタイ」と相棒の鷹「サンダー」が主人公となり、苗木を育てていくという自然と生命をテーマにした物語が展開されます。

TOSMの世界観と季節の行事を重ね合わせた、ゴールデンウィーク期間のみ体験できるシナリオです。

新コスチューム「リスのモフモフなお耳」「リスのモフモフしっぽ」





ゴールデンウィーク期間中は、商店でのTP商品購入で蓄積するポイントを報酬と交換できる「TP購入＋ポイントキャンペーン」や、「幸せを運ぶ噴水」イベントを通じて新コスチューム「リスのモフモフなお耳」と「リスのモフモフしっぽ」が入手できます。

丸みを帯びたふんわりとした茶色のリス耳と、くるりと巻いたボリュームのある丸いしっぽは、キャラクターの頭部と背部にそれぞれ装着するアクセサリー型コスチュームです。

フィールドでの冒険中も、ほかのプレイヤーとのパーティーでも、もふもふとした存在感で目を引くデザインです。

その他のゴールデンウィーク特典





ゴールデンウィークコスチューム





ホットタイムイベント：特定時間帯に装備素材ダンジョンへ2倍ブースト付与シーズンパス：期間進行で各種報酬を獲得プレミアムラッキーボード：みどりの日テーマの限定コスチュームを抽選で獲得育成サポート：アイテム強化支援・経験値アップ・ダンジョン鍵消費なし無料回数増加・クエストカウント増加

ホットタイムの時間帯にログインすると、装備強化に欠かせない素材が入手できるダンジョンへの2倍ブーストが自動で適用されます。

みどりの日をテーマに描かれた限定コスチュームはプレミアムラッキーボードから入手でき、このゴールデンウィークだけのデザインです。

また、アイテム強化支援・経験値アップ・ダンジョン無料回数の増加・クエストカウント増加など、育成を加速させるサポートボーナスも期間中ずっと稼働しており、新しく旅を始めるプレイヤーにも手厚い構成です。

「ツリーオブセイヴァーMゴールデンウィークフェスティバル」は2026年5月13日のメンテナンス開始まで開催中です。

iOS・Android・PCのいずれからでも基本無料でアクセスでき、ゴールデンウィーク期間中のログインを重ねるだけで限定仲間や豪華アイテムが順に手に入ります。

クーポンコード「2026GOLDTREE」の有効期限はフェスティバル終了前日の5月12日23時59分に設定されています。

ツリーオブセイヴァーMゴールデンウィークフェスティバルの紹介でした。

よくある質問

Q. ゴールデンウィーク期間中に開催されるログインボーナスは何種類ありますか？

A. 2種類のログインボーナスが同時開催されます。

「10日間GWログインボーナス」は3日目・6日目・8日目に「召喚マイレージ」が付与され、3枚を集めると限定フェローまたは限定クポルと交換できます。

「7日間みどりの日ログインボーナス」は通常アイテムのほか、イベントクエスト「よみがえる森の約束」を進行するためのクエストアイテムが手に入り、どちらも4月29日〜5月13日の同期間に並行して開催されます。

Q. ゴッデスフェローとはどのようなキャラクターですか？

A. 「ツリーオブセイヴァーM」において最高レアリティに位置する仲間キャラクターで、通常の召喚では入手ルートが限られています。

今回のゴールデンウィークフェスティバルでは、フェロー・クポルとは別枠でゴッデスフェロー専用の無料10連召喚が期間中10回（計100連）提供されます。

通常のガチャと独立した専用枠が設けられているため、ほかの仲間集めと並行してゴッデスフェローを狙える構成になっています。

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