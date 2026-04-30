山中慎介インタビュー後編井上拓真vs井岡一翔（前編：山中慎介は那須川天心のTKO勝ちに「成長を感じた」井上拓真に敗戦後、新たな環境で手に入れた"強み"＞＞）日本ボクシング史上最大の興行が目前に迫ってきた。５月２日、東京ドーム。チケットは早々に完売し、５万5000人の観衆が詰めかける。1990年のマイク・タイソンvsジェームス・ダグラス戦（５万1600人）、2024年の井上尚弥vsルイス・ネリ戦（４万3000人）を超え、国