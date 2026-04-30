モデルで女優の三吉彩花（29）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。韓国のメークアップブランドHERA（ヘラ）のイベントに参加した様子を投稿した。全身黒のワンピースドレスにシューズでコーディネートし、同社の商品でメークしたショットを公開。黒ストッキングを履いて腰かけ、足を組んだ姿はスラリと伸びた脚線美が強調された。「私がどれだけHERAが好きなのか、よく分かってないでしょ？(笑) HERAが大好きなん