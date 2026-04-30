【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,861.81 ▼280.12（4/29）NASDAQ：24,673.24 △9.44（4/29） 1.概況 28日の米国市場は主要3指数揃って下落しました。原油価格の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）を控えて軟調な展開となりました。29日の米国市場は高安まちまちとなりました。FOMC会合を終え、FF金利の誘導目標は据え置かれました。一方で、今後の金利見通しについては理事間の意見の相